¿Injusta salida de Isabella en MasterChef?: esto piensan en redes sociales

MasterChef esta llegando poco a poco a su fin y con ello, la competencia se pone cada vez más difícil. A esta altura de la competencia, los chef no perdonan ni un solo error, pues acda uno de ellos pesa demasiado, a pesar de que a lo largo de la competencia, hayan tenido un buen desempeño, la más mínima caída les puede costar el puesto en la cocina más importante de Colombia.

Ayer se vivió algo que muchos deseaban pero pocos esperaban: Isabella ha salido de la competencia. Obviamente para nadie es un secreto que muchos de los espectadores odiaban a la concursante, de hecho, la misma Claudia le habló a ellos y les dijo que si cada uno hubiera podido conocer el corazón de ella y realmente convivir, se darían cuenta que es una buena mujer y mucho mejor competidora.

La razón que la sacó de la competencia fue porque a diferencia de sus otros dos competidores, tuvo un pequeño error, la torta que presentó estaba muy dura.

A pesar de esto, varios consideran que no era motivo para que ella se fuera, de hecho, la mayoría pensó que quien se iba era Tatán, pues había presentado un plato, sin errores, pero simple a comparación del de sus compañeros. Según él, no quería arriesgarse presentando otro plato.

Sin embargo, muchos no tomaron la salida de Isabella de la mejor forma, de hecho, aseguraron que el que debió irse fue Tatán y no ella “A mi también me estresa resto Isabella, pero los comentarios de su plato fueron re buenos, la verdad esto se vio muy improvisado, la sacaron por no sacar a Tatán, fin” “Es cierto que Isabella cae muy mal PERO hay que ser claros que su salida fue injusta, debía salir Tatán y hasta el mismo lo sabía” fueron algunos de los comentarios de usuarios en internet.