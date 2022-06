Yina Calderón fue pillada besándose con otra mujer en una camioneta

Yina Calderón no tiene de pena y no le da miedo absolutamente nada, sobre todo cuando de sacar polémica se trata. A parte de crear polémica con sus peleas en redes sociales, su estética y ella por si sola siempre genera comentarios y criticas. Ahora a la creadora de contenido se le dio por besar a otra mujer al frente de todo el mundo, lo que generó reacciones en redes.

Hace poco creímos que Yina Calderón tenía una relación con un hombre debido a un video publicado en sus historias de Instagram. Ella parecía besándose con el muchacho y por lo que se veía, estaba un poco tomada. Yina al momento borró el video, pero evidentemente muchos alcanzaron a cogerlo. Calderón fue tremendamente criticada porque al parecer el hombre era mucho menor a ella. A pesar de decir que iba a presentarlo como debía, hasta ahí quedó el tema de su novio.

Ahora vuelve a dar de que hablar pero esta vez por un beso con una mujer. La creadora de contenido aparecía en una camioneta blanca con algunos amigos en la parte de atrás y en un momento dado Yina cogió de la cabeza a otra mujer que se encontraba encima del platon y la besó, dejando a todos con la boca abierta. Al final se separaron porque un amigo las interrumpió para que no las grabaran más.

Obviamente el video se hizo viral en redes y rápidamente la criticaron, sobre todo porque parecía que Yina estaba un poco tomada. Para nadie es un secreto que los mayores shows que ha dado en público, ha sido bajo los efectos del alcohol, así que no es raro que lo esté haciendo.

“Que triste tener que vivir en torno a llamar la atención para tener un motivo para vivir” “Esa hembra no sabe cómo llamar la atención..... Porque no le cierran todo yo no la sigo y por todo lado me la tienen que mostrar” fueron algunos de los comentarios encontrados en redes sociales.