Luisa Fernanda W reveló cómo se enamoró de Pipe Bueno

La relación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno es una de las más conocidas de la farándula colombiana debido a lo sólida que ha sido y por tomar protagonismo en más de una ocasión por sus logros como pareja. Y si bien ambos han dejado ver en puntuales ocasiones algunos detalles de cómo llegaron a enamorarse, no fue sino hasta ahora que la influencer decidió hacer una publicación dedicada a este tema.

Recientemente, las dos figuras colombianas se han vuelto más mediáticas debido a que están esperando un nuevo bebé, evento que ambos han celebrado con mucha alegría desde el anunció del embarazo hasta la revelación de sexo del niño. Y tanto el nuevo integrante de la familia como su primogénito Máximo han sido producto del fuerte lazo que une a sus padres.

A través de una publicación en TikTok, Luisa Fernanda W decidió revelarle a sus seguidores la historia de cómo inició el romance entre ella y Pipe Bueno, comentando que si bien no nació de la noche a la mañana ni era algo que ambos esperaban, catalogó el suceso como algo “muy bonito”.

La youtuber comenzó el relato comentando que el amor nació en su lugar de trabajo en el cual el cantante también coincidió. Ella comenta que desde que lo conoció notó que él siempre intentaba ayudar a sus compañeros en todo lo que pudiera, dejando ver que esa cualidad la mantiene hasta la fecha. Y al igual que hizo con sus colegas, Bueno también empezó a ayudar a su futura pareja con algunos detalles profesionales.

Si bien al principio Luisa Fernanda W notó que estos gestos formaban parte de la personalidad del músico y no de una actitud romántica, seguidamente comentó que más adelante Pipe Bueno “empezó a tener otro tipo de detalles, como por ejemplo, enviarme flores”. “Y no solo detalles materiales sino como detalles de tiempo como: ‘Lu, imagínate que tengo un show en tal parte, ¿vamos a este show?’”, confesó.

Luego la creadora de contenido dijo en la publicación de TikTok que a pesar de estos detalles ella pensaba que solo eran amigos y que hasta ese momento no sabía que le gustaba Pipe. Pero un día el cantante no se reportó con ella como solía hacerlo y fue en ese instante que Luisa se dio cuenta que le importaba su ausencia. “En ese momento que el man no me habló me di cuenta que me encantaba”, reveló la youtuber.