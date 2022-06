Laura Acuña revela una tierna anécdota con su papá cuando niña

Los recuerdos de la niñez seguirán entre padres y sus hijos para toda la vida, algunos de ellos llenos de una fuerza increíble, tal como lo que relató hace poco Laura Acuña en su Instagram.

Y es que con un seriado de imágenes de su padre contó que cuando pequeña dos de sus amigas quisieron jugarle una mala pasada. Una en la que la acusaron de algo en lo que ella no tenía nada que ver.

“Una vez a los 7 años, dos de ‘mis amigas’ llegaron a la puerta de mi casa a decirle a mi papá que yo había hecho algo por lo cual seguramente me iban a castigar. Las dos se pusieron de acuerdo para llegar con el mismo discurso y que hubiera consecuencias”.

Dijo que recuerda la voz de su papá, pidiéndole que se acercara a la puerta para oír todo lo que ellas tenían que decir. Y que mientras ellas hablaban, ella solamente decía llorando “papi eso no es cierto”, “yo no hice eso”.

“Cerró la puerta y me dijo ‘Tranquila hija, yo te creo’. Hoy, después de muchos años aún no se me olvida … no se me olvida, que a pesar de todo lo que había oído y en contra de todas mis probabilidades, él me creyó a mí. Yo estaba diciendo la verdad y en ese momento entendí que mi papá iba a estar siempre para mí en lo que pudiera necesitar y que podía contarle lo que fuera”.

Agregó que, desde ese momento, su papá le dio uno de los regalos que más le agradece en la vida, pues fue la confianza de creer en ella y sobre todo de ponerla a ella de primero ante la dificultad.

“Me regaló seguridad. Pa, gracias por las sonrisas, por el karate, por la música, por los chistes, por la amabilidad, por la empatía, por llevarme a tu oficina a acompañarte, por cada salida donde llegaba que no podía más de comer en cada esquina, gracias por dedicar completamente tu vida a nosotros… Gracias por ser mi papá. te amo papito. Feliz día 🌈”, finalizó.