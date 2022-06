MasterChef Celebrity: Tatán Mejía habló sin filtros sobre cómo le cae Isabella Santiago

Ya son pocos los retos que quedan para conocer el nombre del ganador de MasterChef Celebrity. Son siete las celebridades que se disputan la batalla por la victoria final: ‘Estiwar G’, ‘Tatán’ Mejía, Carlos Báez, Isabella Santiago, Ramiro Meneses, Cristina Campuzano y Chicho.

Entre los competidores que se han ganado el cariño de los televidentes colombianos están ‘Tatán’ y ‘Estiwar’. Por su parte, Isabella ha sido una de las celebridades que por sus comentarios y forma de expresarse se ha llevado más de una crítica, así como roces con algunos de sus compañeros.

A través de redes sociales, ‘Tatán’ hizo una dinámica en la que hablaba sobre la actriz venezolana. Durante la ronda de preguntas que realizó en su cuenta de Instagram, el motociclista respondió sin ningún tipo de problema sobre su relación son Isabella y aseguró que “Hablemos de Isa. Me cae bien, no me cae mal, la verdad”.

De la misma manera, comentó que el reality no habría sido el mismo si la actriz no hubiera participado en la temporada. “Creo que sin ella el reality hubiera sido diferente. Creo que ella hizo que el programa fuera muy interesante”, expresó.

Recordemos que en el pasado, la concursante ha tenido pequeños enfrentamientos o asperezas con participantes como Ramiro Meneses y la exparticipante Manuela González. Sin embargo, la actriz ha cambiado un poco su actitud en los últimos capítulos y ha mejorado la relación con sus compañeros de competencia.