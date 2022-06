“Era una rata”: así calificó ‘La Liendra’ a su papá

‘La Liendra’ esta semana ha estado en tendencia y en la boca de todo el mundo luego de su excéntrico cumpleaños y la burla que le hizo a Anuel por su estado físico, que para muchos, está más ‘acabado’ que nunca. Ahora que el fin de semana pasó el día del padre, han rescatado un video de ‘La Liendra’ hablando mal de su papá.

En las redes sociales del creador de contenido solo aparece con su mamá y su familia se reducía a ella. Muchos se preguntaron siempre dónde estaba el papá de él, pero la verdad es que nunca tuvo, así como lo afirmó en el video. A pesar de no estar presente en su vida, la forma tan despectiva de nombrarlo ha dejado a todos un poco sorprendidos.

¿Qué le pasó al papá de La Liendra?

En el 2020, para estas fechas, Mauricio subió varias historias a su perfil de Instagram contándole a todos sus seguidores la historia de la muerte de su padre, pues varios sentían curiosidad sobre el tema. ‘La Liendra’ afirmó que de su padre solo conoció el nombre porque jamás recibió alguna cosa, ya que cuando murió, Mauricio solo tenía tres meses.

“Lo que les voy a contar pasó aproximadamente hace 20 años. Él no era un man que trabajara bien. Ese día yo me enfermé, me dio fiebre y mi mamá le pidió que me comprara un medicamento en la droguería, entonces él salió en su moto y, se los juro, estaba comprándome eso y cuando salió... como a un toldillo. Si yo no me hubiera enfermado a él no lo habrían matado, pero si él no hubiera sido la rata que era, lo ladrón y lo mal hombre, no estaría muerto. Así que sí, no era una buena persona y tenía enemigos”

Muchos le reclaman la forma de hablar, afirmando que no era un santo pero realmente no tiene porque decirle de esa forma a su papá.