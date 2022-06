Yina Calderón muestra el estado actual de sus glúteos y causa polémica en las redes

Yina Calderón ha demostrado que no solo se encarga de generar dinero a través de las redes sociales sino también con otros negocios. Y entre ellos se encuentran sus fajas, las cuales han representado un gran pilar económico para ella. Sin embargo, en un reciente intento por darle publicidad a este producto, la influencer terminó causando polémica debido al estado actual de sus glúteos.

Hace un tiempo, la creadora de contenido optó por aplicarse una serie de inyecciones de biopolímeros para aumentar sus glúteos, pero tuvo que someterse a una cirugía para poder extraer este material debido a algunas complicaciones de salud que presentó.

Esto le dejó secuelas a Yina Calderón, no solo médicas sino también estéticas, por lo que ha evitado mostrar cómo lucen sus glúteos al natural luego de la cirugía. Sin embargo, en un video para hacerle promoción a sus fajas decidió ponerle fin al asunto y mostrar su trasero, de modo que sus seguidores pudieran ver el efecto positivo de su producto usando su cuerpo como ejemplo.

A través de una publicación de Instagram, la influencer mostró que su faja puede hacer que las nalgas caídas se vean firmes y con buena apariencia. Pero los internautas dejaron a un lado las ventajas de su producto y se enfocaron en el aspecto de sus glúteos, con muchos de ellos criticando su estado actual.

En la sección de comentarios de la publicación se pueden leer diversos mensajes de los usuarios de la red social, con varios de ellos criticando el aspecto de los glúteos de Yina Calderón e invitándola a dedicarle tiempo al gimnasio y no a usar fajas para lograr verse bien. También la atacaron porque al estar operada no es un buen ejemplo de resultados confiables.

“Toda operada y viene y muestra fajas que no hacen milagros”, “Yina, en vez de tomar y comer ve a hacer ejercicio, todo no lo arregla la cirugía” y “Ella tiene con qué pagar un buen nutricionista y entrenador y no lo hace” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Instagram: @fajasyinacalderonoficial