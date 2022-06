“Por favor que no se reproduzca”: ‘La Liendra’ habla de los hijos que quiere tener con Dani Duke

‘La Liendra’ y Dani Duke podrían ser ahora mismo una de las parejas más queridas en redes sociales. A pesar de haber iniciado su relación entre rumores de infidelidad y enemistad con Luisa Castro. Sin embargo, los dos famosos han dejado a todos con la boca callada a más de uno al demostrar que su amor es real y está más fuerte que nunca. Ahora el creador de contenido ha querido aclarar que piensa de su futuro y si Dani está incluida en el.

Hace poco los dos estaban subidos en un yate en Ibiza celebrando la vida de Mauricio al lado de todos sus amigos. A pesar de lo ebrios que salieron en las historias, varios llegaron a la conclusión de que efectivamente los dos se aman y no pierden la oportunidad para demostrarlo. Tanto, que de cumpleaños, Dani le regaló el viaje completo a él.

Ahora que el creador de contenido ha cumplido 22 años, le preguntaron si en algún momento quería ser padre “¿te gustaría formar una familia con Dani y tener hijos?” a lo que él respondió “Uy empezaron duro. La verdad quiero tener un hijo a mis 25 años y si de aquí a ese tiempo estoy con Daniela, me encantaría que fuera con ella. Me encanta Daniela, me encantan sus principios, la mujer que es, como la criaron. Así que si, quizá no ahora, pero más adelante, no lo pensaría”.

Ante esto, muchos seguidores reaccionaron a su declaración “Dani Duke no es de mi agrado pero es de pensar si ella formaría una familia con él, ella viene de cuna de oro, es estudiada, sabe idiomas, tiene más clase que él, cosa que no lo ha motivado a él a aprender ciertas cosas, al menos estudiar algo” “Esa Daniela esta más embalada”