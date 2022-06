¿'El Mindo’ ya tiene nuevo amor?: el creador de contenido fue captado infraganti con una médica

‘El Mindo’ es uno de los creadores de contenido en Colombia más reconocidos y más graciosos. Su humor caleño lo ha llevado a ser uno de los influencers mejor pagos del país. A pesar de no ser muy polémico con su vida personal, es obvio que su relación amorosa, al ser pública, generó muchas reacciones y personas interesadas en los dos. Ahora que terminaron, la curiosidad de algunos es mayor.

Lea también: Yina Calderón fue pillada besándose con otra mujer en una camioneta

No se saben las razones específicas del por qué terminaron, lo único que se supo, es que por medio de la dinámica de preguntas en redes sociales, Mar respondió que ya no estaban juntos, luego de haber estado en una relación más de un año. El creador de contenido no se refirió al tema y continuó con su vida.

Ahora parece que otra mujer ha conquistado su corazón y también sería médica. ‘El Mindo’ en realidad no ha subido nada oficialmente, pero se han hecho virales varios videos en donde aparece con la compañía de la mujer. Se trata de Catalina Rico, una médica estética que ha estado presente en el cumpleaños de él y de la mamá.

Lea también: “Era una rata”: así calificó ‘La Liendra’ a su papá

En los videos se ve como ella le coge la pierna, le canta el feliz cumpleaños y aparece bastante cercana. Además en una historia de ella, compartió una foto en el cumpleaños de la mamá de ‘El Mindo’ afirmando “Cumple de la más linda”.

Obviamente los comentarios no se hicieron esperar “Jajaja sabe que le sirve más en el área de la salud para atención privada y preferencial” “Muy bueno por el. Tendrá mejor salud que nosotros” “Vio que lo de el es la medicina”.

Por ahora los seguidores y fanáticos de ‘El Mindo’ tendrán que esperar a que quiera confirmar la relación, pues el perfil de Instagram de ella es privado.