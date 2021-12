Los rumores acerca del fin de la relación de El Mindo y Mar Aldana

La médica y el influencer tienen una relación hace algunos años, pero hace cerca de 4 ella “le había echado el ojo”, como aseguró El Mindo en algunas de sus historias hace un tiempo.

El día que se conocieron, Aldana le dijo a su hermana que él sería su novio. Luego sucedió. Ella ha dicho también, en varias ocasiones, que este la conquistó con su talento culinario.

“Lo que más enamora de una mujer es que sea apasionada por lo que hace, inteligente y echada pa’ adelante”, así describió varias veces el influencer caleño a su novia de 22 años.

Hace algunos días, el programa de chismes Lo Sé Todo publicó un video de los dos dentro de un corazón que se rompía, junto con el mensaje “¿El Mindo está soltero? El flecho 📲 nos contó que el reconocido generador de contenido @el_mindo habría terminado con su novia @maraldana23″.

En los comentarios de la publicación se especula de todo. Unos dicen que ya no se siguen, otros que ella sí lo sigue a él, pero él a ella no. Que todo sucedió a raíz de que ella vive en otra ciudad, que es mentira porque fueron juntos a ver a Karol G hace unas semanas. Aunque aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó. Ninguno se ha manifestado al respecto.