La incómoda reacción de Lina Tejeiro al ver una foto de Yina Calderón

Durante los últimos días, Lina Tejeiro ha estado en boca de muchas personas debido a la reveladora entrevista que publicó en su cuenta de YouTube. En ella detalló varios aspectos de su vida como su relación con Andy Rivera, su fase de depresión y otros problemas de salud. Pero algo que pasó desapercibido para algunos fue la incómoda reacción que tuvo la actriz al encontrarse una foto de Yina Calderón.

La DJ ha manifestado en más de una ocasión la poca estima que le tiene a Tejeiro, comentando que es una “agrandada”. Por su parte, la actriz ha decidido ser más reservada con sus opiniones sobre la influencer y ha tocado el tema en muy pocas oportunidades. Sin embargo, es evidente que hay un conflicto entre ellas.

A través de su reciente entrevista con su mánager Claudia Serrato, Lina Tejeiro se sometió a la dinámica de dar su opinión sobre varias celebridades que la entrevistadora le había impreso en diversas hojas. Y mientras iba viendo los rostros, se detuvo en uno que llamó su atención, solo que de mala manera.

“¿Qué es este contraste? ¡por Dios! No, eso es maldad. Bueno, no, yo de ella he aprendido lo que no quiero ser”, dijo la actriz sobre la misteriosa persona de la foto.

Pero gracias a que un usuario de las redes sociales decidió poner en cámara lenta el video de la entrevista se puede ver que las probabilidades de que se trate de Yina Calderón son muy altas debido a lo que se muestra en la imagen.

De acuerdo con los detalles que aparecen en el fotograma congelado se puede ver que la persona en la fotografía llevaba una gorra en tono celeste con el logo del equipo de los Yankees de Nueva York, muy similar a la que la DJ suele presumir en diversas publicaciones. También se puede ver que la forma de sus cejas y sus ojos son muy similares, por lo que varios internautas han asociado el comentario de Lina Tejeiro con Yina Calderón.