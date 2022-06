“Que me agarren del cuello”, Aida V. Merlano sobre lo que le gusta o no de un hombre

La influenciadora, Aida Victoria Merlano, constantemente ha dado de qué hablar, especialmente por sus contenido, espontaneidad y libertad al hablar de todo tipo de temas, especialmente los que normalmente son considerados como tabú. En esta ocasión, Merlano publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que comentaba con sus seguidores asuntos relacionados al ámbito sexual.

Sin ningún tipo de filtro, la barranquillera realizó una dinámica en la que preguntó sobre lo que les gustaba o no de una pareja en la cama, a lo que ella iba comentando y dando su opinión.

Una de las seguidoras expresó que le molesta cuando los hombres escupen, a lo que la colombiana respondió que “discrepo un poco de tu opinión porque a mi me gusta que me agarren por el cuello” y procedió a hacer un gesto que indicaba un escupitajo. A lo que se quedó pensando y finalmente agregó: “Ay, que pena con mi familia si ve esto. Dios me los bendiga”.

Con respecto al trato de un hombre, Merlano comentó que prefiere un juego brusco. “Es que así es que es. Se ponen disque ‘mi princesa hermosa, mi amor’. Dame trompadas, maltrátame, escúpeme”, fueron las palabras de la joven.

Frente a las cosas que no le gustan, Merlano mencionó que no disfruta cuando el hombre es egoísta y solo piensa en el placer propio.

“Esto es real. Hay hombres que solo están pensando en ellos mismos. ¿Y yo, gordo? Mucho gusto, Aida. A la que te estás comiendo”, dijo la mujer de manera jocosa.

Finalizando la dinámica, uno de sus seguidores comentó que no le gusta cuando una pareja habla durante el acto, a lo que ella respondió que no estaba de acuerdo, pues “la retroalimentación del polvo siempre es importante”.

Las historias fueron rescatadas por esta cuenta de Instagram: