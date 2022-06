Aída Victoria Merlano se une a la tendencia de la ‘broma de las tortas’ con una de sus primas

Cada cierto tiempo, las redes sociales se llenan de nuevos retos y bromas que se hacen virales, invitando a los usuarios a replicarlas a través de imágenes y videos. Y como era de esperarse, la influencer Aída Victoria Merlano no se iba a quedar atrás con la nueva tendencia: la broma de la torta.

Esta nueva dinámica se ha hecho famosa desde hace algunas semanas y consiste en tomar imágenes de tortas con un diseño poco profesional y enviárselas a alguien para que ayude a elegir alguna de ellas. El resultado más común de esto es el rechazo de parte de la otra persona ya que el aspecto de los postres no suele ser el más estético.

A través de su cuenta de Instagram, Aída Victoria Merlano decidió sumarse a la tendencia tomando como víctima a uno de sus familiares. En varias de sus historias muestras las capturas de pantalla de una conversación con su prima en donde le presenta varias propuestas de tortas poco estéticas que estaba meditando encargar para la celebración del Día del Padre, que tendrá lugar el 26 de junio.

Si bien al principio su prima escogió algunas de ellas, seguidamente le envió una nota de voz en donde comentaba que “esas tortas asustan” y que “ni loca” las compraba. Seguidamente la influencer le dice que son parte de un “concepto diferente” y que las hace una de sus amigas.

Instagram: @aidavictoriam

La creadora de contenido decide llevar las cosas más allá al comentarle a su víctima que las tortas tienen un costo de 500.000 pesos, algo que le pareció sumamente excesivo y le recomendó a la joven que no las encargue con esa persona.

“Manda huevo ¿Quinientos mil pesos? Jue***a y eso que apenas está emprendiendo, ¿Qué tal? Manda huevo (…) No mami, yo creo que te quiere ver la cara de ma***a, la gente se aprovecha, no seas ma***a. No mija, eso está demasiado caro, demasiado, cuidado te vas a dejar engañar, ¿Oíste?”, comentó la prima de Aída Victoria Merlano entre risas.