“Qué vergüenza”, indignación por la agresión en contra de Mafe Romero, presentadora de ‘Lo sé todo’

Durante una transmisión del programa ‘Lo sé todo’ del Canal Uno, la presentadora Mafe Romero anunció que había sido víctima de una agresión a la entrada del edificio. El hecho dejó sorprendidos a los televidentes, que más tarde expresaron su indignación frente a lo ocurrido.

“No sé cómo hice el programa porque tengo los nervios de punta, tengo miedo. No esperaba una situación así. Yo iba llegando, hablando por celular, cuando en la puerta una señora me pregunta si soy ‘Mafe’, a lo que respondo que sí. Creí que quería una foto, pero empezó a decirme una cantidad de improperios, me manoteó y yo quedé en shock”, explicó la presentadora.

Romero, que ingresó al programa hace apenas unos meses para reemplazar a Alejandra Serje, también dijo que la agresión habría sido causada por motivos pasionales, pues las dos mujeres que propiciaron el acto la acusaron de ser amante del esposo de una de ellas.

Según las palabras de la colombiana, las mujeres dijeron tener en su poder fotografías que evidenciaban la supuesta infidelidad, situación que la presentadora negó en repetidas ocasiones.

“Ella me quita el celular y me lo parte. Cuando eso sucede, la persona de la recepción me dice que entre porque pudieron haberme golpeado o haberme rociado algún líquido”, comentó Romero.

Ante la acusación, la profesional habló frente a las cámaras y aseguró que no está involucrada en alguna relación sentimental, y menos tratándose de un hombre casado. De la misma manera, invitó a las dos mujeres a que publicaran las fotos de las que hablaron para aclarar el malentendido.

“Terminé una relación de dos años y no he establecido ninguna relación con nadie, no tengo novio ni soy amante de nadie. Si tienen pruebas de que soy amante de alguien, que me las muestren”, dijo.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las mujeres. Sin embargo, la astróloga del programa, Juliana Suaza, señaló que se trataría de una persona que en algún momento del pasado estuvo en la vida de Romero.

Las palabras de indignación en redes no se hicieron esperar.

“Es increíble. La gente ya no pregunta, sino que ataca como dando por sentado las cosas”, “Qué peligro, antes no le hizo algo peor. Los celos son cosa difícil de controlar”, “Qué vergüenza hacer ese tipo de espectáculos por un hombre o, peor, por puras especulaciones”, son algunos de los comentarios de usuarios defendiendo a la colombiana.