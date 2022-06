“No fue venganza, pero si”: Tarzán de El Desafío The Box hizo lo imposible para sacar a un llanero

El Desafío The Box se pone cada vez más difícil a medida que va avanzando la competencia, sobre todo porque algunos participantes aprovechan para sacarse la espinita disimuladamente con los competidores con los que han tenido más roces o encuentros, que fue precisamente lo que hizo Tarzán.

Lea también: Tatán de MasterChef lloró como niño pequeño por esto que le dijeron

Así como poco a poco la competencia va llegando a su fin y así mismo las pruebas se van volviendo más exigentes, lo que obliga a muchos a generar estrategias para que los más fuertes de la competencia vayan quedando, ojalá del mismo equipo. Por eso mismo, constantemente hemos visto que varios participantes forman alianzas para poder apoyarse e irse en contra de uno solo.

Sin embargo, en este punto de la competencia, solamente queda dos equipos, así que solo queda competir para que el otro pierda. Esta noche, la ventaja la tenía Beta gracias a Moises, quien realizó la prueba tan rápido que logro tiempo extra. Lo malo fue que Grecia se cayó en varias oportunidades, lo que al final le costó mucho teniendo en cuenta que le tocó competir contra Tarzán, que hizo la prueba tan rápido que le hizo honor a su apodo.

Lea también: Lina Tejeiro anda coqueteando públicamente con un cantante, ¿de quién se trata?

Al final, fue Alpha quien se llevó el triunfo por poco, así que obviamente el líder del equipo se quitó a espinita y sentenció a Moises para así ‘callarles la boca’ y hacer que alguno de los llaneros saliera en esta oportunidad. Karina, quien también es llanera, afirmó que le daba mucha tristeza que alguno de su región saliera, pero así era el juego.

Tarzán no se quedó callado y afirmó que no era venganza pero si, pues Beta creía que no podía perder y que tenía todo bajo control. En redes sociales, también apoyaron dicha decisión.