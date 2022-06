Lina Tejeiro anda coqueteando públicamente con un cantante, ¿de quién se trata?

Lina Tejeiro no quiere salir de la cama en las mañanas Instagram @linatejeiro

Lina Tejeiro es una de las actrices más cotizadas en Colombia. Prueba de ello son los tantos comentarios que recibe a diario de hombres de la farándula, como lo dejó saber en un momento. Ahora parece que si está lista para pasar la página con Andy Rivera y encontrar de nuevo el amor en otra persona.

Lea también: Camilo pasó tremenda vergüenza con un francés que le pidió una foto

A pesar de que han habido mil rumores de la vida personal de Lina, ella no ha confirmado absolutamente nada y al parecer, nada de lo que ha tenido en todo este tiempo, la ha convencido lo suficiente para volver a comprometerse, afirmando que ha salido ya con empresarios, otros cantantes y personas de la farándula nacional, pero ninguno ha logrado robarle el corazón del todo.

Ahora, según lo que se ha podido ver en la interacción de redes sociales, hay otro hombre tratando de llamar su atención y al parecer lo está consiguiendo. Ya van varias veces que la actriz sube canciones de él y hasta le comenta las fotos, ¿de quién se trata?

El afortunado sería Juan Duque, un cantante también de reguetón que no hace más que coquetearle públicamente y hasta ha dejado saber que la próxima canción que lanzará ya tiene nombre propio.

Lea también: Sara Uribe confesó qué siente cuando su hijo comparte con la novia de Fredy Guarín

En un post de él, Lina comentó varios emojis de fuego, a lo que él le respondió “¿cómo le va señora?”. Pero las cosa sno quedaron ahí porque Lina afirmó “señorita, soy soltera y no tengo marido. Y respondiendo su pregunta, me va muy bien” para finalizar con el tremendo mensaje coqueto de él “Entonces si me da permiso pa’ dedicarsela”.

El coqueteo siguió, pues Lina luego compartió un video cantando la canción de Juan y él la respondió con un buenas noches.

Muchos en redes sociales afirman que ya pusieron la velita en el altar para que esta vez si sea real.