Manuela González reveló que su amistad con Tátan Mejía inició antes de MasterChef

La edición actual de MasterChef Celebrity ha puesto a cocinar a una gran cantidad de figuras importantes del mundo del entretenimiento colombiano. Y si bien para algunos ha sido la primera vez que comparten en un mismo espacio, para otros ha sido un reencuentro como en el caso de Manuela González y Tatán Mejía quienes ya tenían una amistad antes de encontrarse en el programa culinario.

El concurso ha sacado algunos detalles negativos de muchos participantes con platos de calidad dudosa y pequeños altercados entre ellos y los jueces, pero también ha traído a la luz varias cosas positivas como momentos emotivos, viajes de autodescubrimiento y una conexión más fuerte entre algunos de los concursantes.

Puede leer: Manuela González Daza y su discusión con un taxista por el cambio

A través de una entrevista con el programa Bravíssimo, Manuela González estuvo contando varias anécdotas de su paso por MasterChef Celebrity, y como parte de una sorpresa recibió varios mensajes de sus excompañeros y de un miembro del jurado. Entre ellos destacó uno de Tatán Mejía, personaje con quien mostró mucha afinidad durante todo el trayecto del concurso.

A propósito de esto, la actriz aprovechó para ahondar un poco más en este tema comentando que la amistad entre ella y el motociclista no nació de la noche a la mañana gracias al show culinario, sino que ambos ya se conocían desde hace algunos años.

Lea también: El tierno video de Manuela González Daza enseñando a su hija a usar un cepillo eléctrico

“Nos conocemos desde hace rato. Yo era más amiga de Malejita siempre, y pues yo a Tatán lo quería mucho, me caía muy bien, me parecía un bacán, pero yo no lo había conocido realmente aparte de la amistad que tenía a través de Malejita”, confesó Manuela González en la entrevista.

Seguidamente comentó que gracias a la experiencia que vivieron en MasterChef fue que lograron afianzar más la amistad entre ellos, al punto de que Tatán la considera su “mejor amiga”: “Gracias a Dios hubo como muy buena energía desde el principio”.