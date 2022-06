Manuela González Daza y su discusión con un taxista por el cambio

Esta vez la exestrella de ‘Master Chef Celebrity Colombia’ y también actriz Manuela González Daza recreó una de las más comunes situaciones que se viven con los conductores de taxis en Bogotá.

Y es que para su red social de Instagram la actriz Manuela González Daza se montó en uno de ellos para simular un traslado, pero ya luego de cumplido el recorrido, y a la hora de pagar algo parece ser que salió un poco mal.

Pues ella le cancela con un billete grande a lo que el taxista le responde de una manera muy divertida, como es habitual en la mayoría de los casos. En pleno semáforo saca un billete de 20 mil pesos, y le dice “Mire señor, muchas gracias” y le entrega el dinero.

Pero el taxista no lo recibe, por el contrario, la detiene y le dice la típica frase “Uy, ¿De casualidad usted no tiene más sencillo? Es que acabo de empezar mi turno”. Ante esto Manuela González Daza queda atónita hasta que de repente reacciona y suena parte del coro, la canción éxito del momento, de la colombiana Shakira con sus respectivas pausas “Te fe li ci to que bi en ac tú as”.

La actriz no solo etiquetó a Shakira al post del video, sino que dijo que fue por inspiración de Tatán Mejía y aprovechó de agradecer al conductor. “Gracias a Wilson Ávila por tremenda actuación 😛”

No tardó mucho el clip en llenarse de reacciones de parte de sus seguidores quienes en medio de carcajadas avalaron la recreación de la actriz en el post. Pues aseguraron que por lo general les ocurren situaciones similares.

“Ja ja ja en ocasiones es cierto, cuando no se usa una App con pago en tarjeta de crédito, pero también hay que tener en cuenta que necesitan efectivo para pagar gasolina y mantenimiento en el hood”, destaca entre los comentarios.