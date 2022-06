El tierno video de Manuela González Daza enseñando a su hija a usar un cepillo eléctrico

Los hijos siempre querrán imitar a los padres, y en el caso de las niñas mucho más como le ocurrió a Alma, la hija de la exconcursante de ‘Master Chef Celebrity Colombia’ Manuela González Daza.

LEA TAMBIÉN “Yo no tuve infancia”: Manuela González se confesó en pleno MasterChef

Y es que con un video fue mostrando como fue la primera vez de la pequeña quien aseguró quería un cepillo de dientes eléctricos igual al suyo. Y tanta fue la insistencia de la pequeña que finalmente lo logró.

“Alma me tenía seca con que quería un cepillo eléctrico como el de mamá. Y esta opción para niños me pareció genial pues no solo es divino y se les vuelve un parche lavarse los dientes, sino que además es suave con las encías y fuerte contra las caries”, publicó al pie del video

Por eso juntas y frente al lavamos del baño se pararon frente al espejo para registrar la acción que atrajo a miles de sus seguidores por la enseñanza tierna y sobre todo la conexión de hija y madre.

“Señorita usted por primera vez va a poder usar un cepillo eléctrico como el de la mamá, pero para su edad. Mira gorda, el tamaño es como el de un guisantico, no puedes ponerle mucho”, dijo la actriz mientras le mostraba el cepillo.

Pero Alma decidió ponerle un toque divertido a la clase por eso exclamó que si no se cepillaba bien los dientes llegaría “Carietón”. Cepillarse los dientes forma parte de nuestra rutina diaria y es el punto de partida para tener una buena salud bucal.

Por ello, es importante inculcar este hábito a los pequeños de la casa lo más pronto posible y enseñar a tus hijos a cepillarse los dientes de forma correcta desde que los primeros dientes aparecen hacia los 6 meses aproximadamente. Además, que tratar de convertir este rato en una experiencia positiva.