Por esta razón Manuela González se alejó de Nicolás de Zubiría durante su participación en MasterChef

Manuela González ha formado parte del mundo del espectáculo desde hace varios años, rodeándose de celebridades y figuras influyentes, por lo que no es de extrañarse que antes de concretar su aparición en MasterChef Celebrity ya conociera a Nicolás de Zubiría. Pero a pesar de la estrecha relación que tiene la actriz con el reconocido chef, ella decidió mantener la distancia durante su participación en el programa por una polémica razón.

A pesar que la influencer se despidió del concurso hace algunos días, todavía sigue siendo relevante tanto dentro como fuera del famoso show culinario. Y es que a través de una entrevista con Bravíssimo confesó que para evitar situaciones incómodas y rumores en el futuro, ella consideró que era mejor mantener a raya su amistad con el chef mientras figuraba en el programa.

En la entrevista, Manuela González aprovechó la oportunidad para comentar que si bien tiene una bonita amistad con Nicolás de Zubiría y su esposa Daniela, durante los cuatro meses de rodaje que tuvo MasterChef Celebrity decidió mantener su distancia con ambas figuras para evitar que surgieran rumores a propósito de su cercanía con el famoso chef que figura como jurado dentro del programa.

“Yo me pongo en la posición de las personas que dicen: ‘¿Pero cómo así? Si estos además se conocen, son amigos y entonces va estar raro’. Yo durante estos cuatro meses dejé de hablarme con Dani y con Nico. No puedes quedar en entredicho, no puedes dar papaya. Sabíamos que había una amistad y yo no quería por nada del mundo que ellos estuvieran en una situación incómoda y yo tampoco”, reveló la actriz.

También dejó ver que prefirió adelantarse a los posibles comentarios que podían llegar de las redes sociales en relación a su amistad con Nicolás de Zubiría, especulando que algunas personas podrían sospechar de ciertos favoritismos y ventajas para ella.

“Yo sé que la gente puede fantasear con que: ‘ah no, pues claro, son amigos entonces seguramente a ella le decían las recetas’. Y no, ojalá me hubieran soplado alguito. De hecho, yo siento que Nico justamente por esa posición fue bien ‘cuchilla’ conmigo”, confesó Manuela González.