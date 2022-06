Camilo pasó tremenda vergüenza con un francés que le pidió una foto

Camilo está pasando por su mejor momento tanto profesionalmente como personal, pues ha nacido la hija que tanto deseó por tanto tiempo y ahora está embargo en una de sus giras más importantes de su nuevo álbum ‘De adentro pa’ afuera’, el cuál permitirá que el colombiano regrese a su país a finales del 2022. Esto le ha permitido conocer muchos países en el mundo, culturas y lugares diferentes, así como toparse con fanáticos que no hablan español.

El cantante siempre se ha mostrado muy abierto con los seguidores que tiene, sobre todo cuando quieren un abrazo o un favor suyo. Por eso es normal que Camilo siempre salude a sus fanáticos cuando los ve en la calle. En esta oportunidad, el lenguaje le jugó una mala pasada al colombiano ya que un francés se le acercó para grabarlo, así que Camilo se acercó y lo saludó, pero no pudo responderle porque le dio pena hablar en francés.

A través de las historias de Instagram, Camilo contó la historia con bastante risa “el tipo e Francia me dice así como ‘Hola Camilo, Comment ça va’ que no se que quiere decir pero creo que quiere decir ‘cómo estás’ entonces yo dije, lo único que se decir en francés es ‘ca va bien’ entonces dije yo, voy a decirlo y que le dije ‘bien bien hermano, todo bien’. Me dio pena” terminó por decir el cantante quien se rió fuertemente en el carro contando la historia.

Muchos no solo se divirtieron con la historia del cantante, sino que incluso le dejaron saber lo mucho que amaban su autenticidad y su misma risa, que puede resultar bastante contagiosa “Llama Trina, me amo te amo” “me encanta tu autenticidad” “si no fueras cantante fueras el mejor comediante del Universo”