“Donde te presuman con orgullo, ahí es”: el mensaje de empoderamiento de Lina Tejeiro

Lina Tejeiro ha dado mucho de que hablar en los últimos días por su vida amorosa, luego de hablar en un video de lo que fue su última relación sentimental con el cantante Andy Rivera y confesar que intentaron retomarla, pero las cosas no funcionaron.

Luego de su confesión, la actriz colombiana ha escrito una serie de trinos en su cuenta de Twitter en los que habla de sus sentimientos en la actualidad de su vida y también le dejó un mensaje a sus seguidores de empoderamiento.

“Donde te presuman con orgullo, ahí es. No donde te escondan como gallina robada”, escribió Lina Tejeiro en su red social, generando más de 16.000 likes, cerca de 4.000 RT y muchos comentarios divididos entre quienes están de acuerdo y quienes no.

Donde te presuman con orgullo, ahí es. No donde te escondan como gallina robada. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) June 21, 2022

“Yo no necesitaría presumirte… si los piratas esconden sus tesoros, yo porque habría de presumirte”, “¿qué te hace creer y asegurar que porque te presumen, ahí es?”, “en estos tiempos es mejor no presumir a nadie”, “las que presumen son las más cachoniadas”, entre otras han sido las opiniones que ha generado el tuit de la artista.

En un video publicado el 16 de junio, Lina Tejeiro abrió su corazón y habló abiertamente sobre las personas que han pasado por su vida y que, de alguna u otra forma, han marcado su historia. Cuando llegó el turno de hablar sobre el cantante Andy Rivera, con quien compartió una relación amorosa durante nueve años, solo tuvo palabras de gratitud y cariño.

“Yo a él solo tengo que darle las gracias por el papel que asumió en esta ‘novela’. Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme y a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, pero es una página que ya hay que pasar y soltar”, confesó la también creadora de contenido.