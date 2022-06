‘Le echaron los perros’ a Chicho de MasterChef en pleno programa

MasterChef hoy tuvo un programa muy diferente, pues tuvo cuatro invitadas de las plazas de Bogotá, así que se dividieron en grupos y cada una de ellas cocinó con los participantes para tratar de impulsarlos y que el mejor llegara al balcón, entrando de una sola vez a la semifinal del reality.

Isabella no estuvo presente hoy, las razones no se dieron a conocer, pero la verdad es que le encantó a todos los seguidores del programa, ya que no tenían que soportar sus comentarios que muchas veces pueden ser odiosos y envidiosos. Aunque en realidad, la ausencia de Isabella solo duró medio programa, ya que para el próximo, estaba lista para cocinar y tratar de salvarse del reto de eliminación.

En medio de la cocina entre participantes y chefs invitadas, Chicho y Ramiro cocinaron con Marthica, quién se hizo una sopa de muerte, según el mismo Chicho. En medio de esa cocina, Marthica no dudó un segundo para ‘echarle los perros’ a Chicho afirmando que le encantaban los gordos, incluso le dijo gordito lindo.

Ante esto, Chicho solo pudo reírse un poco apenado por la situación. Pero rápidamente otra de las chefs invitadas afirmó que Mathica tenía esposo, a lo que ella contestó que sí, pero no estaba mocha.

En redes sociales también se pronunciaron frente a lo que estaba pasando en MasterChef “Jajajaja morí de con la Sra que esta Chicho. Qué empatía la que tuvieron ahí, Que les vaya bien” “La echada de perros a chicho jajajajjaja” “Jajajaja la señora que esta con chicho es un chiste, me ha hecho reír mucho”

Tal unión con Marthica le funcionó tan bien, que llevó a Chicho y Ramíro al balcón, siendo los primeros semifinalistas de MasterChef. Chicho no hizo más que agradecerle luego de que ella saliera de la cocina por la comida tan rica que hizo.