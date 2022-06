Parte de la letra del tema que Juan Duque le escribió a Lina Tejeiro ¿Hay romance entre ellos?

La actriz Lina Tejeiro reiteró que está muchísimo más que soltera, esto luego de que el cantante Juan Duque hiciera una publicación en Instagram que ella comentó con dos emojis de fuego.

Lo que vino después fue puro coqueteo de parte y parte desatando así una ola de reacciones de parte de los seguidores de los dos artistas. Pero tal parece que andan saliendo desde hace rato.

Juan Duque le respondió diciéndole “Lina Tejeiro ¿Cómo le va señora?” a lo que ella contestó de manera irrestricta “Señorita, soy soltera y no tengo marido. Y respondiendo su pregunta me va muy bien”.

A esto Juan Duque confesó “Entonces sí me da permiso pa’ dedicársela”. Se trata del próximo tema del cantante que lleva por nombre ‘Hablo Mucho De Ti Conmigo’. Adjunto en el seriado de la publicación Juan Duque hay una captura de pantalla de una conversación por WhatsApp en la que dice que “ese tema que va a salir ya tiene dueña pa”.

La persona con la que se escribe le pide que cuente más al respecto. Y en la imagen el cantante tapó el nombre de la persona que, casualmente empieza por “L” diciendo “que culicagada tan bonita”.

¿Qué dice el tema de Juan Duque a Lina Tejeiro?

Una siguiente pantalla revela parte del tema, en el que se lee que la noticia de una separación y que ya es la oportunidad para dedicarle su amor. Y que esto debe ser lo más pronto posible

“Me enteré que estás solita, una así de chimbita, es lo que mi vida necesita. El tiempo corre y no puedo esperar, porque yo sé que te pueden robar. Estoy loco por ti lo digo, hablo mucho de ti conmigo. Tú eres mi 11 24/7, no importa el pasado, te quiero en presente, si vas a estar tanto en mi mente, por lo menos ponte un poco indecente”.

Otras pistas del romance

Todo coincide con un tuit que días atrás escribió Lina Tejeiro en el que envió un poderoso mensaje sobre lo que es la pareja y la lucha entre hacerlo público o andar a escondidas. “Donde te presuman con orgullo, ahí es. No donde te escondan como gallina robada”.

Donde te presuman con orgullo, ahí es. No donde te escondan como gallina robada. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) June 21, 2022