Así despidieron a Manuela sus compañeros de MasterChef

Este martes, 7 de junio, Manuela González fue la eliminada y sus compañeros de MasterChef la despidieron con emotivos mensajes. Chicho, Tatan y Corozo, no se aguantaron y publicaron en sus cuentas personales en las redes sociales las palabras de despedida.

Puede leer: Amenazan con denunciar a MasterChef si llegan a eliminar a esta participante

“Yo le he dicho muchas veces a @lamuelagonzalez lo que ha significado en mi vida. Es surreal ser su amigo. Ustedes tienen que conocer más de esta mujer que hoy nos puso a llorar a todos. Hará mucha falta pero afortunadamente la tengo en mi vida. Amo su risa, Manuela, sepa eso. Esta es la primera foto que nos tomamos, ese día fuimos Uma y De Niro. Ojalá se repita”, escribió Chicho en su cuenta personal de Instagram.

Los mismo hizo Tatan, quien escribió: “Como te quiero parcera” y acompañó las cuatro palabras con una fotografía en la que aparece con la reconocida actriz Natalia Ramírez.

Por su parte, Corozo publicó una fotografía en la que está abrazando a Manuela y el mensaje que acompañó la imagen dice: “Cómo no amar a @lamuelagonzalez si ella es el amor en pasta. Que gran honor conocerte, gracias por tanta generosidad, sonrisas y enseñanzas en MasterChef del Canal RCN”.

Lea también: Epa Colombia habló de la gente falsa que ha estado en su vida

Aida Morales tampoco se aguantó y publicó una foto con Manuela acompañada del siguiente mensaje: “Lo dije. Lo digo. Lo diré y repetiré. Te fuiste antes de tiempo. Lo sabías. La sabes y lo sabemos. Te quiero y agradezco haberte encontrado aquí, dónde fuimos de verdad, con todos los defectos y virtudes. Triste pero digna tu partida”.

Cristina Campuzano aseguró que este había sido uno de los momentos más tristes que había vivido durante su paso por MasterChef.

“Uno de mis momentos más tristes y duros en esta competencia; la salida de @lamuelagonzalez Cada vez, eso se vuelve más y más duro. Cada vez es más grande el estrés y la presión de seguir en una competencia donde hay gente tan talentosa como lo es Manuela. Que lindo haber vivido esto juntas Manu! Te quiero mi Manu, Nos quedan los momentos vívidos, las risas, las bobadas y todas la cocinada todavía por compartir!”.

A los pocos minutos de ser eliminada, Manuela González escribió un mensaje de despedida de “la cocina más importante del mundo”, como la describió.

“Esta, mi última cocinada en la cocina más importante del mundo… Mi tristeza, mi nostalgia, son proporcionales a la enorme gratitud y a las infinitas enseñanzas que me deja esta experiencia extraordinaria de #MasterChefCelebrity2022. Me voy con el corazón repleto de buenos sentimientos, de orgullo de haber atravesado esta odisea con amor, valentía, humor, pasión, compañerismo, honestidad, generosidad y entereza. Dejarle a mis hijos el ejemplo de que en la Vida podemos perseguir nuestros sueños, nuestras metas, sin tener que pasar por encima de nadie, es para mí el premio mayor. GRACIAS INFINITAS a mis compañeros hermosos, a todo el equipo tras bambalinas, a Claudia, Jorge, Nico, Chris y A TODOS USTEDES!! Fue muy bonito sentir como me acompañaron a vivir esta aventura SIEMPRE con la mejor energía. LOS QUIERO Y NUEVAMENTE DE TODO CORAZÓN, GRACIAS!!!”, publicó en su cuenta de Instagram.