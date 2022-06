Luisa Fernanda W y Pipe Bueno esperan un niño ¿Qué nombre le pondrán?

Un hermanito para Máximo es el bebé que esperan la bella influencer Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno. Y es que en una celebración en la que estuvieron presentes todos sus más allegados se descubrió de manera especial.

Primero se hizo una votación para que cada uno de los invitados escribiera lo que creía que sería, y en medio de las votaciones ganó la opción de “niña”. Luego llegó el partir un pastel contentivo con el color definitivo, pero el interior era rosado y azul, por lo que Pipe Bueno bromeó diciendo “Es él, ella o elle”.

Domenic es el nombre que han escogido para el bebé

Pero más tarde frente a la laguna artificial del local en el que celebraran se encendieron luces y una humareda en color azul que finalmente reveló que es un niño el que viene. Y que a los pocos minutos Luisa Fernanda W aseguró que se llevará por nombre Domenic.

En sus historias contó que su intuición le decía que sería un niño, pero que de igual forma quiso conservar la ilusión de todos los que esperaban una niña.

“En el fondo de mi corazón desde que me di cuenta de mi embarazo sabía que era un niño, nunca se lo dije a nadie para no acabar con las ilusiones, creo que la gente externa a mí estaba más entusiasmada de que fuera niña”.

Precisó que en sus conversaciones con Dios siempre le dice que haga su voluntad, y que está muy feliz con ello. Además, adelantó lo que cree que sería su vida con una niña, pues seguro la consentiría tal como lo hace con ella misma.

“Les comparto que quizá yo con una niña me voy a la quiebra ja ja ja, si yo muñequeo conmigo ahora imagínense con una niña. Y no porque sea mejor o peor tener una niña, solo que para nosotras las mujeres hay de todo. Me imagino que uno como mamá se aloca”.

Finalizó diciendo que para niño todo es más básico según ella. Y que Dios sabe cómo hace sus cosas y se siente muy feliz y agradecida de que Domenic sea un niño.