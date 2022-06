“Sí, estábamos juntos en Miami y queríamos un final feliz”: Lina Tejeiro sobre su relación con Andy Rivera

En un compilado de cuatro partes, la actriz colombiana Lina Tejeiro abrió su corazón y habló abiertamente sobre las personas que han pasado por su vida y que, de alguna u otra forma, han marcado su historia. Cuando llegó el turno de hablar sobre el cantante Andy Rivera, con quien compartió una relación amorosa durante nueve años, solo tuvo palabras de gratitud y cariño.

“Yo a él solo tengo que darle las gracias por el papel que asumió en esta ‘novela’”, dijo con una sonrisa en medio de la entrevista con su manager, Claudia Serrato. “Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme y a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, pero es una página que ya hay que pasar y soltar”.

Entre las declaraciones que más asombró a sus seguidores, fue cuando confesó que sí habían decidido continuar con la relación y que las fotos que fueron filtradas en febrero de este año, en las que aparece junto con el músico en Miami, eran ciertas.

“Realmente hace muy poco finalizó esta relación, estuvimos juntos hasta marzo, intentando, remando y tratando de reconstruir. Sí eran los tenis de Andrés, sí estábamos en Miami, sí estábamos juntos otra vez y sí queríamos escribir una historia con un final feliz, pero pues a veces uno no puede remar contra la corriente”, contó con nostalgia.

Finalmente, añadió que ya era hora de soltar y pidió a sus seguidores que hicieran lo mismo.

“Si no es de tu talla pues no lo fuerces, no hay nada que hacer. Cuesta entenderlo, pero para recibir hay que soltar y soltar no significa perder. Entonces, lo querré toda mi vida y hará parte de mi historia, pero es hora de pasar la pagina. Así que por favor, queridos seguidores, no más y gracias”.

Por supuesto, el video no tardó en hacerse tendencia en Twitter, donde cientos de usuarios manifestaron su apoyo hacia la colombiana.