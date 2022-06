La extraña fobia de Greeicy Rendón que no muchas personas conocen

La caleña y artista Greeicy Rendón ha sido tendencia durante los últimos días luego de que presentara a su hijo, Kai, al público y de mostrar libremente su cuerpo en vestido de baño sin filtros ni tapujos tras el embarazo.

En sus historias de Instagram, Greeicy compartió el momento en el que estaba con su pareja Mike Bahía, en las labores de limpieza de una plantación, pero se vio limitada al encontrarse con un árbol que le causó incomodidad.

“Yo tengo tripofobia. Busquen en internet lo que es y hay muchas cosas que me generan eso, y este árbol me genera eso. Se los voy a mostrar y ustedes véanlo o mándenle a alguien que ustedes sepan que sufre de tripofobia, para ver si esto les genera rechazo”, es lo que se alcanza a escuchar en el video.

La autora de éxitos como ‘Más fuerte’ o ‘Amantes’, que se vio en la imposibilidad de mirar detenidamente el árbol, añadió: “Mi hermana, por ejemplo, sufre de tripofobia, pero ella dice que esto no le dio tanto. Yo no puedo. Mirá, ya me está picando todo de solo mirarlo”.

(Advertencia: las imágenes a continuación pueden causar incomodidad para algunos usuarios).

¿Qué es la tripofobia?

Se trata de la sensación de asco, rechazo o, incluso, pavor al observar estructuras o superficies con muchos agujeros. Algunos ejemplos pueden ser la piel humana, un panal de abejas o un patrón geométrico muy junto.

Según Vanesa Fernández, psicóloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y miembro del Colegio de Psicólogos de Madrid, una persona que se expone a estas imágenes puede llegar a experimentar un nivel elevado de ansiedad, lo que causa que siempre trate de evitarlas o escapar de ellas.

Aún no se conocen las causas de esta fobia, pero existen varias hipótesis que tratan de explicarla. Una de las más conocidas argumenta que su origen podría estar relacionado con miedos incubados de interés adaptativo.

“Parece ser que este tipo de estructuras tiene cierta semejanza con los patrones de las pieles de animales que son venenosos, como las serpientes. También podría estar relacionado con estructuras venenosas del ámbito vegetal”, argumenta Fernández.