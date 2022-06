Greeicy Rendón publicó las primeras fotos de su hijo

Greeicy Rendón por fin publicó las primeras fotos de su hijo, Kai. A través de su cuenta de Instagram hizo la publicación en la que aparece con su bebé en los brazos. La cantante después del nacimiento de su bebé permaneció alejada de las redes sociales y poco a poco ha regresado.

Puede leer: “Me siento en un callejón sin salida”: Greeicy Rendón aparece luego de dar a luz

Las imágenes que publicó estuvieron acompañadas de un mensaje que dice: “Esa facilidad que tenés pa’ enamorar”.

Greeicy decidió grabar algunas historias en las que dice que se arregló para tomar un baño de sol. Luego aparece en un espacio en el que se observa cómo le hace un masaje a su bebé y le habla: “Es un masajito para que puedas hacer popó más fácil”.

Mientras le hace el masaje va hablando con el bebé, le sonríe y le aplica lo que parece que es crema. Luego puso música y le canta ‘Burbujas de amor’ al bebé y destaca el momento en el que la letra dice: “pasar la noche en vela” y lo mira diciendo: “¡Todas las noches en vela!”.

Después permanece un rato mirando al bebé y entra en las imágenes uno de sus perritos que aparece acostado sobre el estómago del Kai. Mientras tanto los papás le hablan al bebé.

Luego, Greeicy compartió el momento íntimo en el que está lactando al bebé, mientras canta otra canción de Juan Luis Guerra.

“Hoy decidí ponerme linda y estar muy feliz en nombre de mi papá, porque energía llama energía y hoy necesitamos estar felices y agradecidos por todas las cosas lindas”, escribió en una de las historias en las que aparece el papá bailando.

En otra de las historias sale con Mike cantando mientras ella continúa lactando al bebé. Ambos interpretaron varias canciones con mucho sentimiento y a capela.

Lea también: Greeicy Rendón le respondió a todos los que la criticaron por sus comentarios con su hijo

La artista realizó varias historias y luego terminó diciendo que: “Ahí les subí unas foticos y la verdad, honestamente, tenía muchas ganas de bailar, puse musiquita y me animé. Como me arreglé me puse como guipi. Me imaginé bailando con mi bebé. Bajé y me tomé la primera foto y empezó a llorar y no pude bailar”.