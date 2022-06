La “gaminada” que hizo Anuel AA contra Karol G en pleno concierto

Anuel AA literalmente ha mostrado el cobre frente a todo el mundo, pues la relación de él y Karol G no terminó de la mejor forma. No se saben las razones especificas del por qué terminaron luego de más de tres años de relación donde la mayoría creyó hasta que se iban a casar. Ahora el cantante puertorriqueño en medio de un concierto le ha enviado una fuerte indirecta a la colombiana.

Para nadie es un secreto que los dos cantantes tuvieron una relación bastante intensa y la separación aun más, teniendo en cuenta que Anuel duró bastante tiempo tratando de convencer a Karol G para que volvieran, pero la colombiana no dio su brazo a torcer.

La relación terminó de dañarse cuando Anuel anunció su nueva relación con Yailin, una también cantante dominicana y prácticamente Karol G se volvió la enemiga de la relación. Indirectas iban y venían.

Ahora, en pleno concierto, Anuel se puso bastante molesto luego de que una mujer le lanzara una botella. Pero él no se quedó callado y de hecho la señaló “La que me está tirando la botella tiene que ser la tonta esta con la peluca azul que quiere llamar la atención. Me cago en tu vida mil veces”. Varios apuntan que Anuel odia a Karol G y ya ni siquiera soporta ver a gente con su mismo color de cabello.

Obviamente todos los asistentes quedaron impactados con las palabras y la actitud del cantante. Es normal que en los conciertos traten de boicotear la situación, pero la mayoría de los famosos no ponen cuidado a esas personas y menos responden de esa forma.

Muchos de las personas en redes sociales apuntaron que Karol G prácticamente se hizo un favor alejándose de una persona como esas “Pero porque pelea si él le hizo lo mismo a un DJ cuando colocó la canción de Karol G en una disco donde él fue con la novia” “A Karol G, Dios le hizo tremendo favor”

Varios apuntan que es una falta de respeto y no tiene excusa alguna.