Isabella Santiago reveló que recibe más insultos de las mujeres

Isabella Santiago ha sabido ganarse el apoyo de los televidentes colombianos gracias a los proyectos en los que ha participado. Pero desde que comenzó a figurar en la más reciente edición de MasterChef Celebrity ha conseguido una gran cantidad de detractores que suelen enviarle muchos mensajes negativos en las redes sociales. Sin embargo, aclaró que recibe más rechazo de parte de las mujeres que de los hombres.

La venezolana ha destacado en el programa culinario, pero no solo por la preparación de sus platos sino también por una actitud que los televidentes e internautas han calificado como “presumida”. Esto ha causado que varios usuarios de las redes sociales manifiesten su descontento con ella a través de diversos comentarios negativos.

A través de una entrevista reseñada en el portal web del medio El Tiempo, Isabella Santiago reconoció que los insultos que recibe en las redes sociales son producto de su personalidad y cómo se desenvuelve en la cocina de MasterChef. Pero resaltó que recibe más comentarios negativos de parte de las mujeres que de los hombres, en especial cuando se trata de su condición de mujer transgénero.

“Me dicen barbaridades, me insultan con palabras como ‘Isabello’, ‘el macho’, ‘el veneco’. Yo no sé de dónde la gente saca tantas cosas. Lo más raro es que son las mujeres las que utilizan mi condición de mujer transgénero para insultarme”, comentó la modelo en la entrevista.

La actriz también dejó ver que no está interpretando ningún personaje en MasterChef y que la persona que ven en la cocina es ella realmente, resaltando también lo atroz que le parece que la ataquen en las redes sociales por mostrar su personalidad en la televisión.

“Hacemos un programa diverso en personalidades, todos tenemos una posición, yo no finjo ni pretendo ser lo que no soy. Lo que me parece terrible es que se escondan detrás de un perfil para insultarme, y me pregunto por qué se meten conmigo, no lo entiendo”, dijo Isabella Santiago.