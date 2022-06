¿Injusicia?: Isabella de MasterChef obtuvo beneficio a pesar de haber perdido

MasterChef cada noche se pone más candente en términos de competencia, pues los participantes ponen todo de si para poder acercarse cada vez más a la final y llevarse la cantidad de plata que no es cualquiera. Pero los único que se ponen exigentes no solo son los participantes y los jueces, sino que los mismo fanáticos les exigen que solo pasen los mejores. Por eso mismo, ahora parece que algunos no estuvieron de acuerdo con el beneficio que le dieron a isabella esta noche.

Recordemos que la noche anterior, luego de que terminó la competencia, Isabella se llevó su delantal negro porque presentó una carne completamente cruda y no tres cuartos, como ella quería, lo que le costó la amenaza de salir del programa. Sin embargo, ella no lo tomó mal, como todos esperaban, sino que afirmó que lo recibía con todo el cariño del mundo, teniendo en cuenta que le había gustado mucho su plato y la forma en que lo presentó.

Lo que muchos resaltan y por qué no están de acuerdo, es que ella no tuvo que cocinar porque ya tenía un delantal negro, así que estuvo muy tranquila viendo a todos como se esforzaban en su cocina, además de aprovechar para lanzar sus comentarios que para algunos son demasiado son venenosos.

“¿Se imaginan que ninguno se lleve el delantal negro y saquen a Isa por ser la única de delantal negro? Jajaja” “Ojalá les vaya bien a los que Isabella quiere joder más” “y pensar que tenemos que aguantarnos a esa Isabela hasta la final, ojalá no se gane el MasterChef, ¿por qué le dieron a ella beneficio hoy si tiene delantal negro? Ahí debe estar lo que negoció con RCN” son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.