Yina Calderón apareció con Isabella Santiago en redes sociales, ¿traman algo?

Es normal que Yina Calderón e Isabella Santiago se la pasen en eventos públicos por sus mismos trabajos. Sin embargo, lo que ha causado curiosidad es que subieron una foto las dos ¿tramarán algo?

Podría decirse que Isabella todas las noches es tendencia en redes sociales, ya que a parte de ser una de las mejores cocineras del programa, tiene una personalidad un poco complicada para algunos, teniendo en cuenta que es muy fuerte para referirse a sus compañeros o hacer comentarios al frente de la televisión, algunas veces despectivos, según lo que dice algunos espectadores en internet.

Por el lado de Yina, ella desde siempre ha sido bastante polémica en redes sociales, sobre todo por las peleas publicas que ha tenido con diferentes famosos y creadores de contenido. Ahora mismo no está siendo comentada por eso, sino por las diferentes canciones de guaracha que ha publicado, en donde deja claro su apoyo a Petro y ha aprovechado las tendencias del momento, por ejemplo, a la mujer que dice hablar el idioma alienígena, para lanzar una canción que hasta el momento, ha sido bastante exitosa.

Ahora las dos famosas se han encontrado en un evento y han publicado un video:

“Principes estamos aquí en algo importante que luego les contaré y me encontré una persona que yo no conocía y ustedes saben, que me caiga bien alguien es difícil y de verdad hicimos como click, como separadas al nacer. Ella de fastidiosa no tiene nada, antes es una chimba de mujer”

Muchos quedaron la curiosidad de saber si estaban juntas por alguna razón en específico o si harían algo más adelante, incluso, han insinuado que se pasaría al reality de Yina “Isabella esta buscando otro reality porque en MasterChef no lo ganó, lo único que logró es que medio Colombia la odiara por su forma de criticar a sus compañeros”