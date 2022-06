“¿Cómo nos van a dejar así?”: Fanáticos de MasterChef bravos con el programa

MasterChef esta cerrando sus cupos para los tres ganadores finales de la temporada 2022 y esto hace que los nervios y la tensión se vivan cada vez más en la cocina más importante de Colombia. Así como lo dijo Isabella, en este punto de la competencia nadie se quiere ir, por eso están poniendo lo mejor de si para lograr obtener el cupo que tanto esperan. Por eso mismo, los mismos chefs están enseñándoles a los participantes nuevas técnicas para que tengan en cuenta a la hora de hacer nuevos retos.

Lea también: “La nueva Yina Calderón”: critican a Dani Duke por su “exagerada” cola

Esta noche, MasterChef empezó con la clase de Nicolás y su preparación de vegetales, lo cual le encantó a los famosos participantes y a los espectadores, pues según lo que dejaron ver en redes sociales, estaban tomando nota de todo lo que Nicolás decía.

Obviamente la tensión que se vive en reto de eliminación es otra, teniendo en cuenta que sale de la competencia uno de ellos. Por eso, más que nunca, dichas noches son las más esperadas y comentadas en redes sociales, pues se especula y se sufre cada salida.

Lea también: ‘La Liendra’ cumplió 22 años y así lo celebró en Ibiza

Al parecer, los fanáticos no quedaron contentos con el final de este capítulo, ya que al final, se supo que Critina y Chicho se habían salvado, es decir, solo quedaba Tatán, Corozo y Estiwar G y alguno de ellos saldría. Antes de confirmar la decisión, se acabó el programa, así que varios se pronunciaron y dejaron saber su molestia:

“COMOOO NOS VAN A DEJAR ASIIII. necesito saber que tatán se salvó” “Como nos hacen esto” “Para olvidar que RCN nos dejó en plena incertidumbre” “Manana no hay ni lunes toca esperar hasta martes” son algunos de los comentarios que se podían leer sobre la incertidumbre de no saber quien salió. Incluso le pidieron a Chicho que les diera una pista, pero por supuesto él no se pronunció.