“Ese inglés reformado”: Critican a Isabella de MasterChef por no saber inglés

MasterChef cada noche se toma las redes sociales debido a sus entretenidas pruebas. Sin embargo, la temporada está por acabarse, lo que significa que los retos cada vez son más exigentes. Para el más reciente capítulo, Isabella y Ramíro, en su prueba de parejas, fueron los elegidos apra subir al balcón debido al nivel de plato que presentaron.

Esto no le gustó mucho a los espectadores teniendo en cuenta que Isabella es una de las más odiadas de la temporada, porque muchos consideran que no sabe decir las cosas y puede llegar a ser demasiado odiosa, hasta envidiosa cuando no le va bien a ella.

Esta noche, el reto consistió en que Isabella y Ramíro les dieron el plato a cada uno y todos los platos fueron dulces, arroz de leche, merengón, liberales, entre otros, mientras ellos disfrutaban de un buen plato en el balcón.

En medio de eso, Isabella pronunció mal “Bowl” lo que generó risas en redes sociales y hasta en los chefs, que incluso le pidieron que repitiera porque no le habían entendido.

“Isabella aprenda a hablar inglés JAJAJAJAJAJA” “Ese inglés reformado ... jajajajajaja” fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales.

Y es que la verdad es que el nombre de Isabella es tendencia todas las noches de reality pero no por cosas buenas, de hecho, varios de los fanáticos al programa la quieren echar cada noche y rezan porque su cara no aparezca más.

Pero para el disgusto de muchos, Isabella ha sobrevivido en la cocina de MasterChef por su buen trabajo con los platos.

Yina Calderón, quien es externa al programa, afirmó en sus redes sociales que a diferencia de lo que muchos pensaban, su personalidad es encantadora y es muy divertida.