Andy Rivera confiesa química con varias de las modelos de sus videos musicales

Andy Rivera no solo es conocido por su buena música, sino por que fue por años el novio de Lina Tejeiro. Se convirtieron en uno de los famosos más estables y queridos de toda la farándula nacional. Aunque intentó en varias oportunidades volver con ella, finalmente no funcionó, dejando a todos sus seguidores un poco tristes.

Los cantantes del género urbano son bien conocidos por tener que ser sociables con todo el mundo. Una de las cosas más envidiables, es que tienen a muchas mujeres en el estudio por sus videos musicales, en donde de hecho, Lina vio a Andy por primera vez. Un amigo en común le dio el numero de Lina a Andy para que él le escribiera, pero el cantante lo hacía muy de vez en cuando y muchas veces hasta la ignoraba, hasta que un día se encontraron en una cabina y se presentaron formalmente.

Muchas veces los dos han tratado de volver, pero las cosas finalmente no se han dado y actualmente están separados. En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, le preguntaron al cantante si alguna vez se había enamorado o se ha fijado en alguna modelo de sus videos musicales, a lo que él contestó que sí y que incluso ha tenido química con varias “Me ha pasado un par de veces, pero no, no sé. Enamorarme no y a veces se me antoja como de pedir el número, pero a uno le da pena” afirmó el cantante para cerrar diciendo que las mujeres en algunas oportunidades decían que todos los hombres eran iguales por hacer ese tipo de cosas.

A pesar de que Andy Rivera lo respondió de buena manera, las críticas no se hicieron esperar “No se les pide el numero porque la mamá se las espanta. ah no verdad que solo odiaba a Lina” “Andy es lindo pero aveces sale con unas inmadureces”.