¿Se fue sin pagar? Pillan a Aida V. Merlano saliendo de un restaurante

Las redes de la influenciadora Aida Victoria Merlano vuelven a ser foco de comentarios. La barranquillera, que recientemente se hizo viral por la contundente respuesta que le dio a uno de sus seguidores cuando este le pregunto sobre cuánto cobraba por ‘el delicioso’, volvió a ser tendencia por un video en el que aparentemente trata de irse de un restaurante sin pagar la cuenta.

La joven de 23 años compartió lo ocurrido en su cuenta de Instagram, en donde alcanza más de tres millones de seguidores.

En sus historias, Merlano aparece conduciendo su auto mientras le dice a su amiga “vámonos, si no quieren cobrarnos pues nos vamos”, mientras que ella manifiesta que se siente como en una película al huir del lugar. A lo que Merlano le responde: “Ya no me voy a meter a la playa, deja la locura, no es una película”.

“Vinimos a comer a la playa y el señor no viene a cobrarnos…”, escribió en la descripción del video.

Mientras se daban a la fuga, uno de los trabajadores se da cuenta de lo ocurrido y hace detener el vehículo. “Nos descubrieron”, fue lo que dijo la creadora de contenido mientras desaceleraba y bajaba la ventana.

“¡Qué más señor? Me das la cuenta, gordo”, dijo mientras sonreía para disimular la situación. El hombre le pregunta si tenía la intención de irse sin pagar, pero Merlano le asegura que no, que sí pensaba hacerlo. Entonces, él responde: “Como vi que iban sacando el carro”, a lo que ella contesta que “no íbamos saliendo, solo le estábamos dando una vueltica”.

Finalmente pagaron y el hecho no pasó a ser más que una anécdota de internet.