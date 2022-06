Aída Victoria Merlano defendió a Mafe Walker, la mujer que habla el idioma alienígena

Una nueva personalidad de Internet se ha vuelto viral en los últimos días. Se trata de la colombiana Mafe Walker quien afirma tener la curiosa habilidad de hablar el idioma alienígena, causando furor en las redes sociales con el peculiar dialecto que usa para “comunicarse” con seres de otros planetas. Y si bien muchos internautas han hecho memes y parodias de la mujer, Aída Victoria Merlano se pronunció para defenderla de las críticas.

A través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la influencer estuvo respondiendo todo tipo de interrogantes, incluso una en donde le preguntaban cuál era su rol en la separación entre Shakira y Gerard Piqué.

Y precisamente en esta misma dinámica, Aída Victoria Merlano decidió responder a la curiosa pregunta de uno de sus seguidores: “¿Qué piensas de la vieja que habla dizque alienígena?”.

Al principio, la empresaria decidió dar contexto para aquellos seguidores que aún no se habían enterado de este nuevo fenómeno de Internet. “Hay una mujer que dice que habla alienígena”, dijo Aída, quien se dispuso a imitar el curioso dialecto de Mafe Walker. “Ay, buscando aquí que se me aparezca un alien. Y que: ‘gorda, ¿me estabas llamando?’”.

Seguidamente decidió dar su opinión sobre la mujer colombiana, dejándole ver a sus seguidores que prefería no darle importancia, invitándolos a que no se dejen afectar por lo que ella dice o hace y que permitan a los demás ser felices con sus particularidades, todo esto haciendo una divertida comparación con su estilo picante y sin filtros: “Pues mira, el ex tuyo hablaba mi***a y nunca te importó”.

En el texto del video también se puede leer una opinión similar: “No sé por qué te afecta. Deje a la gente ser feliz”.