Lina Tejeiro se une a la tendencia y parodia a Mafe Walker

Mafe Walker le ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales desde que reveló que tiene la habilidad de hablar el idioma alienígena. Y es que la manera en que la mujer se expresa usando el dialecto extraterrestre fue más que suficiente para que muchas personas comenzaran a parodiarla. Y a petición de sus seguidores, Lina Tejeiro también decidió sumarse a esta tendencia y hacer su propio video.

A través de distintas plataformas de Internet, varios usuarios no han tomado el dialecto alienígena de Walker con tanta seriedad, por lo que han decidido usar sus audios y aplicarlos a diversos videos cómicos. Incluso celebridades locales como Tatán Mejía y Maleja Rastrepo también se han sumado a esta tendencia en las redes. Pero ahora es el turno de Tejeiro.

En su perfil de Instagram, Lina Tejeiro decidió publicar un video en el que se puede ver sentada vistiendo un atuendo relajado, pero tan pronto comienza el clip el ritmo se intensifica ya que saca a relucir sus dotes de actriz y su talento para sincronizar sus labios con un audio extraído de uno de los video de la médium.

Durante casi un minuto completo sin interrupciones, Tejeiro recita el complicado dialecto de Mafe Walker y lo sincroniza con el audio original casi a la perfección, resaltando su buena memoria para recordar las singulares palabras que la mujer recita originalmente y repetirlas en orden.

Los comentarios de parte de sus seguidores no pudieron faltar, con muchos de ellos no solo simpatizando con el contenido sino que también resaltaron las habilidades de la actriz para aprenderse un dialecto tan complicado, con muchos de ellos preguntándole cuánto tiempo se tardó en memorizarlo.

Y a través de una de sus historias contó cómo fue su proceso de preparación para poder lograr el resultado del divertido video. “Lo que más me preguntan es cuánto me demoré aprendiéndome ese TikTok. Como tres días. No, mentiras, más. Lunes, martes, miércoles, jueves... Cuatro días. Lo escribí y me lo aprendí”, dijo Lina Tejeiro mientras mostraba la libreta donde escribió las palabras de Mafe Walker.