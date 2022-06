Yina Calderón le sacó un remix a Mafe Walker y su “Ai ta ya maika”

Una combinación de estilo musicales junto a uno de los audios más virales en todas las redes sociales de Mafe Walker, quien dice hablar idioma alienígena, es la nueva pieza de Yina Calderón para poner a mover a todos.

Esta vez la artista dejó de lado su recién estrenada camioneta rosada para pararse de nuevo frente a los mezcladores y junto dos hombres vestidos como unos completos extraterrestres en color verde y con mascaras alargadas.

Estos bailan frente a ella justo cuando comienza a escucharse el nuevo tema que inicia con las frases en español que repite de manera dispersa Mafe Walker. “El cuerpo lo siente, es energía, es vibración, es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido, las células, lo siento, es vibración”.

Pero la música llega a su tono más alto al momento de entrar en marcha su pronunciación en idioma alienígena, por lo que la dj Yina Calderón estalla de emoción. “Ñai yes da i ja Ja “Ai ta ya maika te amo, te amo, Y ñe a mi enñajake chel no ma Ianike a yo te jike an da yie jika e muk nia je, te amo, me amas”.

El clip como era de esperarse se llenó de una infinidad de reacciones de parte de los seguidores de Yina Calderón, quienes además de reírse aseguran que puede ser un gran éxito en los locales nocturnos por lo contagioso del ritmo.

Es de recordar que desde su aparición en las redes sociales y en especial en la televisión de México la colombiana Mafe Walker ha sido protagonista de señalamientos y sobre todo de polémicas, sobre si es verdad o no que tiene comunicación con seres de otros planetas del Universo. Y sus audios han sido utilizados para la creación de contenido en toda Latinoamérica.