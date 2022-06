Yina Calderón reveló su misteriosa nueva fuente de ingresos

Yina Calderón no solo es conocida por el tipo de contenido que publica sino también los diversos eventos polémicos que ha protagonizado desde que empezó a tener reconocimiento, luego de figurar en el reality show ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. Desde ese momento ha buscado cómo sacarle provecho a su fama en las redes sociales, haciendo publicidad para diferentes marcas, emprendiendo su propio negocio de fajas e incluso desempeñándose como DJ.

Pero tal parece que esas no son las únicas fuentes de ingreso de la influencer ya que a través de sus historias de Instagram reveló que está involucrada en un nuevo y misterioso negocio, afirmando que sin mucho esfuerzo esta recibiendo una buena cantidad cantidad de dinero.

Puede leer: Yina Calderón se reunió con la excontadora de ‘Epa Colombia’, ¿qué traman?

En su cuenta de Instagram, la empresaria estuvo haciendo un recuento de sus negocios actuales, informándole a sus seguidores de dónde provienen su ingresos, resaltando las ventas de sus fajas y lo que percibe de su faceta musical.

“Gracias a Dios estoy teniendo muy buenos ingresos monetarios por muchas cosas. Nunca hablo que gano plata porque yo no soy tan pesada. Gano por la guaracha, gano la mayoría de mis ingresos por mi empresa de fajas, porque vendo demasiado gracias a la calidad de mis fajas, porque sino no vendiera tanto”, comentó Yina Calderón.

Lea también: Yina Calderón aparece atacada llorando en plena madrugada

Sin embargo, también informó que gracias a la insistencia de una amiga decidió involucrarse con una empresa que le genera ingresos cada semana. Y si bien al principio le parecía algo “extraño”, luego pudo comprobar que se trataba de un negocio sólido, al punto de que ya lleva dos meses como inversionista.

“Estoy ganando plata con una compañía con la que llevo más o menos dos meses y mí a mi familia nos ha funcionado. A mí me hablaron de la compañía y yo realmente en nada de esas cosas me gusta meterme (...) entonces la amiga me dijo: ‘no sea tan boba, meta un milloncito’. Y me han respondido por todas mis ganancias los viernes”, concluyó Yina Calderón.