Yina Calderón aparece atacada llorando en plena madrugada

Yina Calderón, a pesar de ser una de las mujeres más polémicas en redes sociales, también puede llegar a ser muy sensible con diferentes temas, sobre todo cuando se trata de su infancia. Por eso mismo, en medio de la madrugada, salió en redes sociales compartiendo lo mucho que le movió el corazón ver esto en redes sociales.

La creadora de contenido ha sido bastante criticada recientemente por el nuevo reality show que esta creando para redes sociales llamado ‘Se Armó la Gorda’, en donde diferentes personas de talla plus, se someten, algunos dicen, para hacer el ridículo, lo que le quita la dignidad a muchas personas que han luchado para obtener el respeto que muchas veces se les arrebata.

A pesar de eso, Yina Calderón ha estado muy activa para poder sacar el contenido defendiendo que las mujeres de talla plus también pueden emborracharse y hacer lo que quieran y que no por ser “gorditas” tienen que cohibirse.

Ahora, a través de un video en sus historias, Yina Calderón salió llena en lagrimas afirmando:

“Ustedes no me lo van a creer, pero he estado tan metida en la finca que no había podido ver que Karol G estuvo con Anahí en México. No, que envidia. Le recuerda a uno como la época del colegio, los amigos, 11, cuando uno estaba en noveno. No ya, pues. Yo amo a Anahí” terminó por decir.

Pero eso no fue todo, pues al no poder dormir de la emoción que sentía, tuvo que levantarse a tomar agua para calmarse, añadiendo que definitivamente Anahí y RBD marcó toda una época y generación. Dejó claro que admiraba demasiado a Karol G por haber tenido la oportunidad de haber conocido a uno de los personajes más icónicos de la serie mexicana.