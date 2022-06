Jenn Muriel confiesa qué hace para pasar la tristeza, ¿entusada?

Jenn Muriel y Yeferson Cossio eran una de las parejas más queridas en redes sociales por todo, no solo por su divertido contenido, sino porque muchos consideraban que eran una pareja muy genuina y habían construido casi que un imperio, además de una familia llena de perros.

Desde hace varios meses que la relación venía tambaleando por varios motivos, pues se dice que los problemas internos se había vuelto irreconciliables, así como en un matrimonio. La primera vez que se conoció que la pareja se separó, se vio a Yeferson Cossio intentando algo con Aída Victoria Merlano, pero lo cierto es que las cosas no funcionaron, sobre todo por los comentarios de la gente en redes sociales.

A pesar de que Aída confesó que había química entre los dos, no se pudo dar nada más allá porque ella estaba quedando como la tercera en un cuento que no le pertenecía, pues cuando empezó a hablar con Yeferson, él ya estaba soltero.

Yeferson volvió con Jenn pero la dicha no les duró mucho tiempo, teniendo en cuenta que los problemas al parecer, seguían ahí. Ahora que los dos están separados, se ha visto a Yeferson de viaje constantemente con sus amigos y también trabajando en la publicidad por medio de sus redes sociales.

Por parte de Jenn, ella se ha centrado mucho en ella y su proceso y ha querido compartir la manera en la que ella pasa la tristeza cuando la siente:

“Cuando yo no me siento de ánimo, a mi me encanta como darme gusto, mimarme. Como lo que más me gusta que son alitas picantes con cerveza y pongo una película de comedia. Debe ser de comedia para que me suba el ánimo, me gusta poner música que me guste para que me den ganas de bailar, me gusta hacerme mascarillas en la cara o en el cabello y llamo a las personas que quiero” terminó por decir Jenn.