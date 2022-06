A ‘Maleja’, del Desafío, le llegaron con chismes de lo que hablan de ella en otros equipos

Un momento de tensión se vivió en el capítulo 67 del ‘Desafío’, cuando le contaron a ‘Maleja’ chismes de lo que hablan de ella en otros equipos. Ahora que está en el equipo ‘beta’ se enteró de comentarios que hacían en su antiguo grupo ‘gamma’.

‘Valkyria’, cuyo nombre de pila es Andrea Carolina Olaya, empezó a relatar lo que otros compañeros del reality le contaron sobre Maira Alejandra Sánchez, a quien conocen en el programa como ‘Maleja’.

“Emily y Duván dijeron que eso allá era horrible, que ‘Maleja’ todo el tiempo los regañaba, que la pobre Emily no podía hacer nada. Que no podía ni llorar y que le tocaba irse a llorar para el baño”, contó a todos sus compañeros, incluida la directa implicada.

Entones, ‘Maleja’ no dudó en reaccionar a lo que se dice de ella.

“Me duele que me dejen ante la gente como si yo fuera como una porquería de persona porque considero que no soy eso. Uno también comete errores. De pronto, estaba haciendo algo mal que quizás yo no noto, pero entonces háganmelo saber porque cómo voy a saber si nadie me lo dice”.

Luego ‘Valkyria’ pidió que no la dejaran como una chismosa, pues lo que contó lo hizo para que ‘Maleja’ estuviera al tanto. “Yo no lo digo por crear chisme. Lo digo porque me parece que es importante que lo sepas porque hay alguien que está hablando mal de ti sin justificación”, dijo.

