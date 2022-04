Jenn Muriel afirmó que Yeferson Cossio ha reconquistado su corazón

Han sido unos meses bastante confusos para todos los seguidores de la familia Cossio, sobre todo los amantes de Yeferson y Jenn Muriel como relación, debido a los más de seis años que llevan juntos y por lo cuál se habían destacado como una de las parejas favoritas del mundo digital. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando se filtró que Yeferson se alejaba de Jenn por problemas internos que ya tenían. Luego se conocieron fotografías con la también creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, con quien inicialmente tuvo una amistad y finalmente terminó se conociendo que los dos habían intentado tener una relación romántica que no funcionó.

Todo apuntaba a que las cosas no volverían a ser iguales con Jenn, pues ella tuvo que salir de casa por la situación incómoda que esto le trajo. Además de todos los comentarios de los seguidores en dónde solamente la atacaban. Jenn se alejó de la familia y de este círculo que le recordaba a él. Por eso, se creía que sería el fin de la relación.

Sin embargo, poco a poco, volvimos a ver cosas en común en sus historias, los mismos lugares, el mismo carro, etc. Lo que para muchos, fue la confirmación de que la pareja había vuelto, pero no fue hasta que Yeferson tomó el paso y decidió publicar una foto a su lado, dejando claro que su historia de amor aún no terminaba.

Ahora, los dos han estado con la familia completa en México disfrutando y asistiendo a festivales de música. Por supuesto, por medio de las historias en redes sociales, se vio que la pareja no solo disfrutó su estadía en este país, sino que de hecho, debido a negocios tuvieron que volver antes a Colombia. Ahora bien, en la más reciente movida de reconciliación, la pareja tuvo como celebración un almuerzo romántico en donde Jenn dejó saber que efectivamente Yeferson está volviendo a conquistar su corazón y a decir verdad, por la foto que subieron, se ven más felices que nunca.