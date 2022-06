Cristina Hurtado publicó que estaba en el hospital, ¿qué le pasó?

Cristina Hurtado ha estado bastante activa en redes sociales, incluso ha compartido varios blogs en su canal de YouTube relatando su historia de embarazo, cómo fue su proceso y momentos más privados. Por eso mismo no duda en publicar en sus redes sociales lo que vive, que así para algunos no sea correcto, ella confesó que lo hace por mantener cercanía con sus seguidores.

La presentadora actualmente no está en la televisión nacional porque le ha dado espacio y prioridad a su familia, sobretodo ahora que su hijo nació. Cristina no se cambia por nadie, pues a pesar de no estar buscando más hijos, las cosas se dieron y tuvieron a Mateo. No es muy seguido que Hurtado tenga mala salud, pero últimamente ha preocupado a sus seguidores, primero, porque no ha estado muy activa en redes sociales y segundo, porque subió cortos videos que demostrarían que está en el hospital.

Según lo que mostró, no se trataría de ella, sino de una persona de su familia, teniendo en cuenta que mostró el sillón donde ha estado durmiendo para acompañar a esta persona, la ventana y el suero que se encuentra en la habitación. La presentadora no ha revelado más detalles, pero todos se preocuparon por Jose, que tampoco se ha pronunciado en redes sociales.

Sin embargo, lo que más se lee en los comentarios de la publicación, es la necesidad de estar mostrándolo todo “Esa manía de publicarlo todo, ¿y para qué?... cosas que nunca entenderé” “¿Por qué no dejar todo a la intimidad? ¿Les costará mucho intentarlo? ¿Dejan de facturar si lo hacen?” “Debe ser Mateo, en el sofá se ve un baberito” “No hallan cómo llamar la atención” afirman algunas personas respecto a la situación publicada por Cristina.