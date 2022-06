Lorna Cepeda dice que su estilo de vida es la pobreza

De nuevo Lorna Cepeda ha usado uno de los audios virales en las redes sociales para crear contenido de manera amena y divertida, para de esa forma seguir entreteniendo a cada uno de sus seguidores.

Y es que la estrella del éxito dramático ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ sabe a la perfección cómo hacer los lip sync y esta vez ha logrado uno que bien se pudiera parecer a su personaje de Patricia Fernández en la telenovela éxito ‘Yo Soy Betty, La Fea’.

En el clip se escucha una voz de un hombre alagándola por su sencillez y en especial por como luce, pero con unas frases con las que la actriz no se inmuta. “Me gusta tu estilo de vida, es como muy humilde, muy minimalista, sin nada de lujos, ni maquillajes, ni ropa de marca, simplemente viviendo la vida, me gusta mucho ese estilo”.

Pero luego de escuchar atentamente y para sorpresa de quien le habla ella responde de una manera muy directa y tajante “Ay muchas gracias, se llama pobreza, pero muchas gracias”.

Era inevitable que el post de la actriz Lorna Cepeda no se llenara de miles de reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en comparar el audio viral con su personaje de Patricia Fernández. Mientras otros avalaron y confesaron que se encuentran casi que en la misma situación.

¿Tener menos es más?

Mientras algunos presumen de su riqueza escogiendo ropas de marca y de lujo, algunos ricos y famosos no se preocupan por la moda, y aparecen diariamente en los medios con prendas sencillas y baratas.

Los que ganan buen dinero y son genuinos en sus capacidades simplemente se visten bien. Logran madurez basada en esfuerzo y esta les genera estilo y algo de clase libre de apariencias o extravagancias.