Lina Tejeiro explica por qué estuvo ausente de las redes sociales los últimos días

La actriz Lina Tejeiro se había alejado por una semana de las redes sociales, motivo por el cual muchos de sus seguidores empezaron a preocuparse e incluso rumoraron que algo le había ocurrido con su salud. No obstante, esta semana reapareció y contó a sus seguidores lo que había pasado.

Por lo tanto, en sus historias, Tejeiro contó que estuvo bastante ocupada trabajando en un nuevo proyecto, por lo que duró una semana lejos de Bogotá y sin señal. Esto le impidió poderse conectar a sus redes.

De igual forma, compartió que disfrutó de esta pequeñas vacaciones en las que se desintoxicó un poco de sus redes.

“Me desaparecí una semana completa, me desconecté de las redes sociales y lo disfruté tanto, pero mucha gente estaba preocupada, que si estoy bien, que si me pasó algo, que por qué no aparecía, tranquilos, estoy divinamente, perfecta, preciosa, estoy muy bien. Andaba perdida porque andaba grabando un proyecto que apenas pueda les contaré de qué se trata”, dijo.

Incluso, la actriz compartió que su porcentaje de permanencia en la pantalla había bajado a un 26 %.

“Una semana grabando fuera de Bogotá y no tenía señal, los dejé descansar un buen rato. Honestamente, yo también descansé de las redes sociales. Mi porcentaje en pantalla bajó un 26 %, me felicito, pero ya esta semana ese porcentaje cambiará”, concluyó.

Además, para demostrar que había regresado a las redes sociales, no dudó en compartir un gracioso video en su cuenta.

En últimos días, acostada en su cama y con la belleza matutina es como la hermosa Lina Tejeiro ha publicado un video por medio de un audio que es viral en redes sociales y que resume lo que muchos sientes en las mañanas.

Y es que a veces cuando suena la alarma que indica que un nuevo día ha comenzado, y que hay muchas tareas por delante, parece ser que el cuerpo simplemente quiere más reposo, solo que en el caso de esta actriz no son 5 minutos los que pide, sino que simplemente no se va a levantar.

“¡No! No puedo levantarme ahora. Estas sábanas, estas cobijas me han aceptado como uno de los suyos, si me levanto ahoga perderá su confianza y sería imposible recuperarla, no lo haré”.