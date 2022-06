Lina Tejeiro y su divertido video para poder levantarse en las mañanas

Acostada en su cama y con la belleza matutina es como la hermosa Lina Tejeiro ha creado este video por medio de un audio que es viral en redes sociales y que resume lo que muchos sientes en las mañanas.

Y es que a veces cuando suena la alarma que indica que un nuevo día ha comenzado, y que hay muchas tareas por delante, parece ser que el cuerpo simplemente quiere más reposo, solo que en el caso de esta actriz no son 5 minutos los que pide, sino que simplemente no se va a levantar.

“¡No! No puedo levantarme ahora. Estas sabanas, estas cobijas me han aceptado como uno de los suyos, si me levanto ahoga perderá su confianza y sería imposible recuperarla, no lo haré”.

Como era de esperarse el video publicado en su red social de Instagram precedente de TikTok generó cientos de reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en avalar lo expuesto por la actriz.

“Yo estoy exactamente así en este momento. No quiero perder ese vínculo 😂😂😂” y “Ja ja ja ja ja y el premio para la escena más dramática es para… la reina de TikTok 👏”, son algunas de las respuestas que resaltan entre los comentarios de sus seguidores.

Lina Tejeiro y la dynasia

Todos hemos experimentado ese momento en la mañana cuando suena el despertador y no eres capaz de salir de la cama. Pero, em algunos casos, ese momento se repite todos los días y se le conoce como dynasia.

Ese es un término poco conocido que se utiliza para referirse a aquellas personas que son incapaces de levantarse por las mañanas. Es un comportamiento que puede verse en personas que padecen un trastorno depresivo mayor. La dynasia no es sentirte más cansado de lo habitual en la mañana: es una incapacidad crónica de salir de la cama.