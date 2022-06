Lina Tejeiro habla de las criticas a su ombligo y como define su cuerpo

Un revelador post en la cuenta de la red social de Instagram de la actriz Lina Tejeiro tiene a todos con el corazón en la boca, debido a la forma en la que ella se abrió a todos con unas palabras que llegan al alma y que se parece mucho a la realidad de cada quien.

“Así soy: blanquita con imperfecciones, manchitas, fibrosis, cicatrices, espinillas, vellos, pelos, un obligo raro para muchos y hermoso para mí, una ceja diferente a la otra, un ojito más grande que otro”, es como comienza su mensaje Lina Tejeiro.

Pero la actriz Lina Tejeiro continuó abriendo un corazón y aceptó que al igual que muchas personas tiene algunas cosas pendientes por mejorar, por darle más formas, así como el saber enfrentar fantasmas generados por inseguridades.

“Con muchos sueños por cumplir, con errores que corregir, con inseguridades que aún trabajo en ellas, luchando contra mi procrastinación, tratando día a día tener una mejor relación con mi cuerpo”.

Habló también de la combinación de pensamientos que desembocan en ansiedad, y sobre todo en la motivación por el amor que cada individuo debe sentir, que en ella no es la excepción. Así como la demarcación de cada meta y en especial cada uno de los sueños que tiene muy pendiente por realizar.

“Tengo pensamientos que me generan ansiedad, tengo una pasión por seguir despertando empatía en mi ser, un corazón lleno de amor, muchas ganas de seguir conociendo el mundo, siempre lista para vivir la vida porque entendí que vida solo hay una. Así soy, así me amo y así me siento hermosa”, finalizó la actriz.

El post no tardó mucho en llenarse de diversas reacciones de parte de sus seguidores en Instagram. Estos aplaudieron el mensaje descrito por la actriz al tiempo que confesaron que cada palabra expuesta les identifica.